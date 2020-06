Torna #La mia vita dopo il Covid: il presidente del Cnr ​Inguscio faccia a faccia con prof e studenti

Domani mercoledì 10 giugno torna alle ore 15 la trasmissione online #La mia vita dopo il Covid, visibile su www.comunicazione.cnr.it e sui i canali YouTube e Facebook di Cnr.Comunicazione: il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, Massimo Inguscio, dialogherà con alcuni ospiti sul ruolo delle attività di divulgazione scientifica, dei progetti di ricerca con le scuole e le università e sulle attività di orientamento online per gli studenti prossimi alla maturità, come quelle presenti nella nuova piattaforma Outreach.cnr.it. La diretta sarà la prima di due puntate speciali dedicate al tema. Interverranno, tra gli altri, il direttore della Scuola Normale di Pisa, Luigi Ambrosio e la studentessa del liceo Segrè di San Cipriano D’Aversa, Maria Zagaria, recentemente nominata alfiere dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il suo progetto di realizzare una biblioteca pubblica a Casal di Principe. Dalle 15.40 Marco Salvatore, presidente della Fondazione Salvatore, tra i maggiori medici scienziati nella diagnostica per immagini, assieme alla provveditore agli studi di Napoli e provincia professoressa Maria Teresa De Lisa e a Tiziana Pascucci, prorettore per il diritto allo studio e la qualità della didattica dell'Università di Roma La Sapienza. Alle 1610, infine, per la parte finale il giornalista di RaiNews24 Andrea Bettini, curatore e conduttore della rubrica settimanale sulla scienza “Futuro24”, per riflettere sul ruolo dei media e i giovani, assieme a Francesco Maria Pianese, 18 anni, del Liceo classico Francesco Vivona di Roma e tra i fondatori di Emergo, che aggrega moltissimi giornali studenteschi d'Italia.

