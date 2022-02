«Milena Q. assassina di uomini violenti», il ibro di Elisa Giobbi tratto da un noto caso di cronaca

È in uscita il 14 febbraio il nuovo libro della scrittrice Elisa Giobbi dal titolo «Milena Q. assassina di uomini violenti», edito dalla neonata casa editrice Mar dei Sargassi.

Milena Quaglini si toglie la vita il 17 ottobre del 2001 nel carcere femminile di Vigevano, dov'è in attesa di sentenza per l'assassinio di Angelo Porrello, all'epoca dei fatti suo convivente. Non si tratta però dell'unico omicidio da lei commesso: Milena ha già ucciso, uccide gli uomini violenti che abusano di lei. Eppure, stavolta nessuna attenuante sebra poterla salvare dalla condanna che la terrà lontana dai figli , dalla possibilità di una vita normale.

Quello di Milena Quaglini è uno dei casi di cronaca più noti in Italia.

Prestandole la voce, la scrittrice Elisa Giobbi tesse la ragnatela dei pensieri che affollano la sua mente.

Il suo lungo racconto - intervallato da documenti ufficiali - restituisce un'indagine cruda e sincera sulla natura umana, sulla responsabilità e il senso di colpa, sull'istinto di sopravvivenza e la violenza di genere.

Da questa indagine emerge tutta la fragilità di una donna costretta a subire, la facilità con cui la vittima può diventare carnefice, un dolore trasformarsi in depressione, l'assenza di un amore in un peccato da espiare.