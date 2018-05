Addio allo scrittore Philip Roth, â€‹gigante della letteratura contemporanea americana

Mercoledì 23 Maggio 2018, 07:11

È morto lo scrittore Philip Roth, gigante della letteratura contemporanea americana, aveva 85 anni. Lo riferisce il New York Times.La scomparsa è stata confermata dalla amica Judith Thurman, scrive il New York Times. Scrittore prolifico, il suo lavoro è considerato un'esplorazione profonda e critica dell'identità americana. Sesso, religione, morale, i temi ricorrenti in una produzione vasta e punteggiata da figure letterarie iconiche, da David Kepesh ad Alexander Portnoy. Lo scrittore viveva fra New York e il Connecticut.