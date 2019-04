La Capria: «Napoli è una città aperta come il suo porto e i libri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 4 Aprile 2019, 09:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Basta poco con Raffaele La Capria perché si scoppi in una fragorosa risata. Un parola, un gesto, un ricordo; con lui non ci si prende mai troppo sul serio, pur essendo ben fondate le cose che ci si dice. Fondate innanzitutto sull'amicizia e sulla condivisione. Ma soprattutto sulla libertà. La libertà di essere pienamente se stessi senza paure di sorta, sapendo che la forma del dialogo è un modo per sperimentare lo stato di salute del linguaggio.«Cosa dovrò fare di preciso?»«Ma io non so tanto parlare in pubblico».«Sarà. Spero nelle tue domande».«È un custode della memoria. Sia collettiva sia dei singoli».«Dipende da come è scritta, dai significati che trascina con sé...».«Sì, e soprattutto se è bello o brutto. Alla fin fine è sempre quel che conta».«Perché, sai, è sempre la stessa cosa. Ogni tanto queste crisi vengono evocate per dare movimento alla vita e ai discorsi». Lo dice e ci viene da ridere. Intere filippiche incenerite dall'ironia e dalla saggezza.«Sì, Castel Sant'Elmo è parte integrante del profilo della città. Lo ammiravo da casa mia, da Palazzo Donn'Anna».«Per la città è come non fosse mai stato davvero importante. Non ne è stato parte, piuttosto un'entità separata».«Non saprei dirlo, ma sento che è stato così. Non è stato come Genova o altre città di mare. Un porto per una città di mare dovrebbe essere un polmone che dà aria».