Pinocchio protagonista di una passeggiata da favola

Le avventure di Pinocchio, sabato 26 e domenica 27 agosto, dalle 18 alle 22. Appuntamento nel Parco naturale di Sant'Antonio Abate per “Una passeggiata da Favola”, alla scoperta delle avventure del burattino più famoso di tutti i tempi, protagonista del racconto di Carlo Collodi. L'iniziativa è stata organizzata dai gestori del chiosco del Parco con il Comune. «Anche per questa fine dell'estate abbiamo pensato al divertimento dei più piccoli per augurare loro un rientro a scuola da favola. Il Parco Naturale di Sant'Antonio Abate – dice la sindaca Ilaria Abagnale – sarà di nuovo vestito di scenografie e nuove ambientazioni, ma soprattutto animato da spettacoli dal vivo e personaggi in carne ed ossa che celebreranno le Avventure di Pinocchio».

L'ingresso è gratuito. Previste anche due aree di sosta: una all'esterno del Parco naturale, l'altra nel parcheggio in via Scafati, servita da una navetta.