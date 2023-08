Power Hits Estate di Rtl 102.5: il 29 agosto gran ritorno all'Arena di Verona

E' tutto pronto per il Power Hits Estate di Rtl 102.5, l’evento musicale più atteso dell'estate italiana. E non solo. Il 29 agosto, all’Arena di Verona, il grande show della prima radiovisione d’Italia porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l’airplay radiofonico per decretare il Power Hit dell'estate del 2023.

Ecco il cast completo degli artisti (in ordine alfabetico): Achille Lauro e Rose Villain, Alfa, Angelina Mango, Blanco, Boomdabash ft. Paola & Chiara, Ciccio Merolla, Coez e Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Cristiano Malgioglio ft. Bungaro, Emma, Ernia con Bresh e Fabri Fibra, Fabuo Rovazzi e Orietta Berti, Fedez, Annalisa, Articolo 31, Irama e Rkomi, Jain, Lazza, Levante, Marco Mengoni e Elodie, Merk & Kremont, Mr. Rain e San Giovanni, Pinguini Tattici Nucleari, Purple Disco Machine e Kungs, Rhove, Rocco Hunt, Sophie and the giants, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso & Baustelle Yungblud.

La settima edizione del Power Hits Estate all’Arena di Verona ha registrato il tutto esaurito già pochi giorni dopo l’apertura delle vendite.

Un successo straordinario che conferma l'incredibile richiamo dell’evento e il suo status come uno dei principali appuntamenti musicali d’Italia. Il 29 agosto verrà proclamato il Power Hit dell’estate 2023, ovvero la canzone vincitrice del premio Rtl 102.5 Power Hits Estate 2023, durante il grande show live della prima radiovisione d’Italia, in diretta dall’Arena di Verona.

Oltre al premio Rtl 102.5 Power Hits Estate 2023, durante la serata saranno assegnati anche i seguenti riconoscimenti, direttamente dalle associazioni Fimi, Pmi e Siae: il premio Rtl 102.5 Power Hits Estate 2023 - Fimi, al singolo italiano più venduto nel periodo dal 16 giugno al 24 agosto 2023 (dati Gfk); il premio Rtl 102.5 Power Hits Estate 2023 - Pmi, al singolo indipendente più trasmesso dalle radio nel periodo dal 19 giugno al 25 agosto 2023; il premio Rtl 102.5 Power Hits Estate 2023 - Siae, al brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia, dal 19 giugno al 25 agosto 2023; il premio Rtl 102.5 Power Hits Top Album 2023, all'album più venduto nel periodo 26 agosto 2022 al 24 agosto 2023 (dati Gfk).

Per il settimo anno consecutivo, anche quest’anno sarà l'Arena di Verona ad accogliere la 7ª edizione del Power Hits Estate. L'Arena, con la sua storia e la sua bellezza senza pari, che ha visto esibirsi i più grandi artisti al mondo, si conferma ancora una volta il luogo ideale per il grande show della prima radiovisione italiana. Il Power Hits Estate di Rtl 102.5 riunisce le hit più popolari dell'estate e gli artisti di maggior successo per una serata ricca di musica, emozione e tanto divertimento. Sarà possibile seguire il Power Hits Estate 2023 a partire dalle 20:45, in diretta in radiovisione su Rtl 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sulla piattaforma Rtl 102.5 Play, su Sky Uno, Now e in chiaro su Tv8. L’hashtag ufficiale del Power Hits Estate 2023 è #Rtl1025phe23.