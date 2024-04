Premio Alberto Arbasino, il vincitore è Sabino Cassese

Sabino Cassese, con il libro "Miseria e nobiltà d'Italia. Dialoghi sullo stato della Nazione" (Solferino), è il vincitore del nuovo premio Alberto Arbasino, nato per iniziativa del Comune di Voghera e della sindaca Paola Garlaschelli, insieme allo scrittore Giorgio Montefoschi, presidente della giuria e con il contributo di Fondazione Cariplo.

Cassese, 88 anni, ministro della Funzione pubblica nel governo Ciampi e giudice emerito della Corte costituzionale, è stato premiato, sottolinea la motivazione, come «giurista di fama internazionale, uomo delle istituzioni, raffinato intellettuale europeo il quale con il suo ultimo libro 'Miseria e nobiltà d'Italia' traccia un memorabile ritratto del nostro paese».

La cerimonia di premiazione si è svolta, oggi pomeriggio, nel Teatro di Voghera, riaperto al pubblico in seguito a un minuzioso restauro dopo quarant'anni di chiusura e oggi intitolato a un altro cittadino illustre, Valentino Garavani.

Nel corso dell'incontro, preceduto dai saluti istituzionali della sindaca Paola Garlaschelli e dell'assessore alla Cultura Carlo Fugini, i giurati presenti - Elisabetta Rasy, Raffaele Manica, Alessandro Masi e il presidente Montefoschi - hanno condiviso col pubblico ricordi e testimonianze per celebrare Alberto Arbasino. Erano presenti in sala Giorgio Pinotti, editor in chief in Adelphi che, sin dagli anni Novanta, ha seguito in casa editrice le opere di Arbasino, e Carlo Alberto Brioschi, editor della narrativa e saggistica italiane per Solferino, che ha pubblicato l'ultimo libro di Sabino Cassese. Ha coordinato l'incontro Antonio Calabrò, direttore della Fondazione Pirelli.