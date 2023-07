Premio Croce, per la narrativa la vincitrice è Titti Marrone

L'appuntamento è Pescasseroli, il 27, 28 e 29 luglio, per la 18esima edizione del premio Benedetto Croce 2023 assegnato dalla giuria presieduta da Dacia Maraini. Per la narrativa la vincitrice è Titti Marrone, con il libro “Se solo il mio cuore fosse pietra”, edizione Feltrinelli. Per la letteratura giornalistica Anna Rizzo, con “I paesi invisibili”, Il Saggiatore. Per la saggistica Enrico Pedemonte, “Paura della scienza”, Treccani editore.

Due premi speciali a Massimo Bray, direttore generale dell’Istituto dell’enciclopedia italiana Treccani, e a Emanuele Cutinelli Rendina, docente all’Università di Strasburgo, autore del volume “Benedetto Croce: una vita per la nuova Italia”, edizioni Aragno. Invece il Premio alla memoria va a Eugenio Scalfari, con l'intervento di Michele Ainis.

Infine, un ricordo di Raffaele Mattioli, banchiere e mecenate, amico di Croce, è affidato da Sandro Gerbi, figlio di Antonello, e amico di Mattioli. E, tra le altre iniziative, la presentazione del libro “L’estate dell’Orsa Maggiore”, di Giuseppe Festa, edizioni Garzanti, realizzato con la collaborazione con Arteparco.