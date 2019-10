Torna il premio giornalistico Mimmo Castellano: giovedì la cerimonia ​a Castel San Giorgio

La IX edizione del Premio giornalistico «Mimmo Castellano» si terrà giovedì 31 ottobre, alle 15 nell'aula consiliare del Comune di Castel San Giorgio. L'evento - organizzato come ogni anno dall'Associazione della Stampa Campania Valle del Sarno, con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, del Movimento Unitario Giornalisti, del Comune di Castel San Giorgio e della Provincia di Salerno - ha lo scopo di onorare la memoria del compianto Mimmo Castellano, scomparso dieci anni fa. Castellano è stato vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania e segretario generale aggiunto della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.



Nel corso della manifestazione saranno assegnati riconoscimenti a giornalisti che operano nel campo dell'informazione locale e nazionale. Un riconoscimento alla memoria sarà consegnato ai figli di Raffaele Senatore, storica voce e penna di Cava de' Tirreni. Ecco gli altri riconoscimenti: Serena Bortone di Agorà-Rai3 (sezione tv nazionale); Genny Coppola di Canale9 (sezione tv regionale); Asmae Dachan, freelance esperta di Medioriente (sezione stampa internazionale); Antonio Gnassi, team press media e comunicazione digitale dell'Universiade 2019 (sezione comunicazione digitale); Roberto Ritondale, redattore Ansa (sezione agenzie di stampa). Riconoscimenti alla carriera saranno consegnati a Gerardo Capozza, segretario generale Aci e già capo del cerimoniale di Palazzo Chigi; Gianni Festa, direttore del Quotidiano del Sud; Sigismondo Nastri, storico e giornalista, punto di riferimento per la Costiera Amalfitana. Premi speciali saranno consegnati a: Catello Maresca, sostituto procuratore presso il Tribunale di Napoli; Monsignor Salvatore Nunnari, Benedetto Casillo, giornalista e attore. Nel corso della serata saranno assegnati anche riconoscimenti per l'attività giornalistica a Geppino D'Amico, giornalista e scrittore; Giuseppe Petrucciani, giornalista; Jeanlouis Pepe, addetto stampa presso l'Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione del Comando Forze Operative Sud dell'Esercito Italiano; Nicola Castorino, giornalista e promotore del giornale nelle scuole; Francesca Cutino, giornalista e scrittrice.



Sul tema - dopo i saluti istituzionali del presidente della Provincia, Michele Strianese, del sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, e del presidente dell'Assostampa Campania Valle del Sarno, Barbara Ruggiero - si confronteranno: Carlo Verna, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania; Mimmo Falco, presidente del Movimento Unitario Giornalisti e del Corecom Campania; Carlo Parisi, direttore di Giornalisti Italia; Alessandro Sansoni, componente della giunta esecutiva del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti; Salvatore Campitiello, consigliere dell'Ordine dei giornalisti della Campania. Nel corso della manifestazione in programma musiche di Ugo Maiorano e di Marzia De Nardo. © RIPRODUZIONE RISERVATA