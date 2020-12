Premio Napoli, diretta streaming per annunciare i nomi dei vincitori: gli otto finalisti in corsa

Finale inedita per la 66esima edizione del Premio Napoli, lo storico riconoscimento alla letteratura italiana. Un'edizione caratterizzata dalle tante difficoltà dettate dall’emergenza sanitaria in corso, ma che conferma ancora una volta lo spirito colto e al contempo popolare dell’iniziativa: a più di mille “giudici lettori”, infatti, è stato affidato il compito di decretare i vincitori, a partire dalle terne finaliste selezionate da una giuria tecnica presieduta dall'avvocato Domenico Ciruzzi, presidente della Fondazione Premio Napoli.

I vincitori saranno annunciati nel corso della conferenza stampa, domani 22 dicembre alle ore 12 in diretta streaming sugli account social della Fondazione (FB: @fondazionepremionapoli; canale Youtube: @premionapoli).

A contendersi il Premio Napoli 2020 saranno otto finalisti (uno dei finalisti della sezione “Poesia” ha ritirato la propria candidatura per problemi di salute), scelti tra 101 candidature pervenute: per la sezione “Saggistica”, Sarah Gainsforth con “Airbnb città merce” (DeriveApprodi), Luciano Mecacci con “Besprizornye” (Adelphi), Davide Sisto con “Ricordati di me” (Bollati Boringhieri); per la sezione “Poesia”, Igor Esposito con “La memoria gatta” (MagMata) e Tommaso Giartosio con “Come sarei felice” (Einaudi); per la “Narrativa” Valeria Parrella con “Almarina” (Einaudi), Remo Rapino con “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio” (Minimum Fax), Igiaba Scego con “La linea del colore” (Bompiani).

© RIPRODUZIONE RISERVATA