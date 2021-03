“Prontuario per candidato sindaco”, arriva l'instant book di Enrico Parolisi

È in preordine sul sito della casa editrice Edizioni Mea per poi arrivare in libreria a fine marzo, “Prontuario per candidato sindaco – 99 frasi ad effetto per la tua campagna elettorale a Napoli, sempre pronte all’uso in ogni occasione”. L'instant-book del giornalista Enrico Parolisi è dedicato alle prossime elezioni amministrative nel capoluogo partenopeo, “liberamente ispirato” alle prime dichiarazioni pubbliche dei candidati (e candidati in pectore) allo scranno più alto di Palazzo San Giacomo.

Con un pizzico di ironia, Parolisi riprende alcuni dei leit-motiv del dibattito su Napoli e il suo futuro, ne sottolinea il qualunquismo e le contraddizioni e li intinge nel napoletanismo e meridionalismo più abusato di sempre, con qualche affondo sulla necessità sempre viva di un primo cittadino che sappia essere anche tifoso. Il risultato è un frasario che ogni candidato (sindaco e non solo) può portare con sé e aprire in ogni occasione a qualunque pagina per tirarne fuori un’affermazione che possa andar bene in ogni occasione. O, quantomeno, non stonare.

