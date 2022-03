Le ricette di Pasqua da 30 cuochi campani per i lettori del Mattino: in edicola giovedì 31 marzo

Ci siamo! Dopo i DolceNapoli, Ancora un ricettario fantastico: abbiamo chiesto a trenta cuochi di Napoli e della Campania di regalarci le loro ricette da realizzare a casa durante le feste di Pasqua.

Risultato: cento preparazione per tutti i gusti, di car, di mare, vegetariane, con gli ingredienti di stagione tra cui trionfano ovviamente i carciofi, i legumi verdi e gli asparagi.

Facili da replicare, alcune con un po’ di pazienza. Non solo dunque le preparazioni tradizionali, ma vera e propria cucina d’autore.

Attenzione! Ci sono anche i dolci di Ciro Poppella, la pastiera di Giuseppe Iannotti (Kresios, Telese Terme), l’uovo di Pasqua di Pasquale Bevilacqua (Mammagrazia a Nocera Superiore) e la colomba dell’indimenticabile Alfonso Pepe

E non perdetevi l’appendice: come si fa la zuppa di cozze del giovedì Santo a Napoli di Carmela Abbate di Zi Teresa a Napoli, l preparazioni del Lunedì in Albis: il casatiello di Roberto Accarino, la fritatta di pasta di Teresa Iorio, il tortano di Maria Cacialli.

Infine, una bella carrellata di vini del Sud da abbinare ai piatti curata da Luciano Pignataro.

Il volume di 160 euro, curato da Santa Di Salvo e Luciano Pignataro, sarà venduto giovedì 31 marzo a 3,80 euro insieme al nostro quotidiano.

Hanno partecipato

Roberto Accarino, Mon Bistrot, Pontecagnano

Alessandro Accietto, Tre Arcate a Piano di Sorrento

Paolo Barrale, Aria, Napoli

Salvatore Bianco, Il Comandante dell’Hotel Romeo, Napoli

Lello Campagnola, Opera Restaurant, Napoli

Agostino Iacobucci, Iacobucci Ristorante a Castel Maggiore (Bo)

Raffaele D’Addio, Il Foro dei Baroni, Puglianello

Angelo D’Amico, Radici a Melizzano

Mimmo De Gregorio, Lo Stuzzichino a Sant’Agata dei Due Golfi

Famiglia De Gennaro, La Tradizione, Seiano

Famiglia Mazzola, La Torre, Massa Lubrense

Franca Di Mauro, Cellaio di Don gennaro, Vico Equense

Fratelli Taglialatela, Donato, Calvizzano

Giovanni Erculanese, Casa a tre Pizzi, Napoli

Lina Fischetti, Oasis di Vallesaccarda

Salvatore Giugliano, Mimì alla Ferrovia, Napoli

Paolo Gramaglia, Il Principe di Pompei

Peppe Guida, Nonna Rosa di Vico Equense

Libera Iovine, Excelsior, ischia

Valentina Martone, Megaron, Paternopoli

Rosanna Marziale, Le Colonne, Caserta

Savio Perna, Li Galli Positano

Antonio Petrone, Casamare Salerno

Simone Profeta, Locanda del Profeta, Napoli

Antonella Rossi, ex Napoli Mia

Gennaro Russo, La Sponda del Syrenuse a Positano

Matteo Sangiovanni, Le Radici, Battipaglia

Luigi Salomone, re Santi e Leoni

Ciro Sicignano, Loralei, Sorrento

Giovanni Sorrentino, Gerani a Sant’Antonio abate

Carlo Spina, Veritas Napoli

Luciano Villani, Aquapetra a Telese Terme