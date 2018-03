Marcianise, si chiude la personale di Enzo Marino al Tamarìn Center

Martedì 13 Marzo 2018, 12:57 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’arte, i giovani, il lavoro: sinergie al Tamarìn Business Center di Marcianise per l’evento conclusivo della personale di Enzo MarinoGli studenti dell’Istituto «Padre Salvatore Lener» a scuola d’impresa al Tamarìn Business Center di Marcianise grazie al progetto di alternanza scuola – lavoro. Saranno gli studenti, a conclusione di un proficuo percorso di formazione, a presentare l’evento conclusivo della mostra personale dell’eclettico artista Enzo Marino*.L’appuntamento è per le 17 di giovedì 15 marzo, con ingresso libero al Tamarìn Business Center di Marcianise dove Marino si esibirà nella performance «dissonanze», estemporanea di pittura accompagnata dalla musica: un tango appassionato eseguito dai maestri Leonardo Amendola e Annarita Napolitano. Un «matrimonio» riuscito, quello dell’integrazione tra cultura e business, tra arte e lavoro, una sfida unica che lega l’estro di un artista di fama internazionale quale Marino alla formazione di giovani studenti.La mostra racconta, attraverso l’esposizione delle opere di Marino, un’avventura lunga una vita: volti, uomini, divinità, miti dal sapore arcaico tramutati in figure tribali, in corpi erotici o spirituali dall’impatto potente che trasuda forza, energia.Enzo Marino, pittore, scultore, incisore, performer, grafico, partecipa da protagonista alla vita artistica italiana ed internazionale. Segnalato dalla critica sul Catalogo Nazionale d’arte Moderna Bolaffi/Mondatori 1985, è citato in moltissime pubblicazioni d’arte di vari paesi. Membro di diverse commissioni ministeriali per l’attribuzione di opere d’arte negli edifici pubblici. Componente stabile di diversi Comitati Scientifici nazionali ed internazionali. Nel 2008 con «Italian Olympic Spirit» è tra i cinque artisti chiamati a rappresentare l’arte italiana alle Olimpiadi di Pechino. Fondatore del gruppo internazionale «Free International Artists». Ultime sue personali in India e Turchia.L’organizzazione dell’evento è a cura degli studenti della 3°, 4° e 5° F Turismo dell’Istituto Padre Salvatore Lener di Marcianise.