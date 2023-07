Pompei, record di visitatori (e incassi) nel parco archeologico: 21.141

«Nuovo record a Pompeii : oggi 21.141 persone hanno visitato l’area archeologica Unesco , il numero più alto registrato finora in un giorno di apertura a pagamento…grazie di cuore a tutta la squadra, che fa un lavoro eccellente per rendere tutto ciò possibile». Lo annuncia con un tweet il direttore del parco, Gabriel Zuchtriegel, forte anche dei risultati straordinari raggiunti nelle domeniche a ingresso gratuito, la prima di ogni mese, che vede il sito partenopeo in testa, prima anche del Colosseo e degli Uffizi.