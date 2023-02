Napoli, cumuli di rifiuti all'Arenella: degrado, disagi per la circolazione e problema sicurezza

Un materasso ripiegato, sporco. Pezzi metallici. Un cassonetto dell'immondizia capovolto. Sono solo alcuni degli oggetti abbandonati vicino alla parete di una piccola strada del quartiere Arenella. La segnalazione arriva da via Cupa dei Gerolomini alle due porte. Una arteria secondaria del quartiere collinare, nascosta alle vie delllo shopping e del passeggio vomeresi. Qui si è depositato tutto ciò che non si dovrebbe vedere: un cumulo di rifiuti quasi impedisce il passaggio ai pochi che transitano in questa via, spesso per «tagliare» e accelerare i tempi. Una situazione che si aggiunge alla scarsa illuminazione, alimentando il disagio e il degrado, creando anche un problema di sicurezza per i cittadini.