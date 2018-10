Bayer crolla in borsa dopo la condanna negli Usa

Martedì 23 Ottobre 2018, 10:51 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2018 11:11

La multinazionale farmaceutica tedesca sta attraversando una vera e propria crisi. Dopo la condanna negli Stati Uniti per gli effetti di un diserbante a base di glifosato che avrebbe causato la grave malattia di un giardiniere in California, il titolo crolla in Borsa.A fronte di un danno quantificato in 78,6 milioni di dollari (68,38 milioni di euro) dal Tribunale di San Francisco, il titolo lascia sul campo oltre l'8% a 70,53 euro. Il Tribunale Usa ha rigettato ieri le osservazioni del Gruppo tedesco, che sosteneva che non ci fossero prove per affermare che il diserbante sarebbe la causa del tumore.