Condono fiscale i conti non tornano: 7 miliardi di incassi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 17 Giugno 2018, 13:21 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2018 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'obiettivo, si sa, è recuperare 60 miliardi in due anni con un provvedimento di pace fiscale. Cioè con una maxi rottamazione delle cartelle a ruolo che nessuno vuole chiamare condono. Venticinque nel 2018 e 35 nel 2019. A quanto trapela dalla maggioranza giallo-verde si vorrebbero scovare nel Mezzogiorno almeno un terzo del totale. Questo in teoria, perché tra le volontà della politica e le concrete disponibilità, la realtà riduce il tutto a poco meno di 7 miliardi di euro disponibili.QUOTA 5%Un conto è fare calcoli in base al totale nominale dei tributi non riscossi a livello locale e nazionale, un altro andare a vedere quanti e quali sono ancora esigibili. Due anni fa Ernesto Maria Ruffini, numero uno delle Agenzie delle entrate, spiegò in Parlamento che del mare magnum di tasse non pagate - circa 1.058 miliardi di euro, quasi la metà del debito pubblico - soltanto il 5 per cento è ancora esigibile: vuoi perché i debitori sono morti, vuoi perché sono passati i termini massini per chiedere il dovuto. In totale si può aggredire una cifra del valore di poco superiore ai 50 miliardi di euro. Ai quali vanno tolti i due miliardi già recuperati con la rottamazione fiscale voluta dai governi Renzi e Gentiloni.IL SUDIdentiche proporzioni vanno fatte nelle regioni del Sud: in Sicilia, dove l'evasione totale è intorno ai 52 miliardi di euro, l'incasso non supererà i 2,5 miliardi e mezzo. Stesse cifre, più o meno, anche in Campania (51 miliardi e 2,4 miliardi di recupero), mentre in Puglia (con un sommerso di 23,4 miliardi) si scende al miliardo. Poco più di mezzo miliardo sarebbe atteso dalla Calabria (10,3 miliardi), tra i 150 milioni e i 180 milioni dovrebbero tornare all'Erario dalla Basilicata (2,8) e dal Molise (2,2). In totale neppure 7 miliardi di euro. Ai quali andrebbero scalati i fondi e gli oneri di natura burocratica per permettere agli uffici di esaminare le pratiche e occuparsi dell'incasso. Questi i numeri, sui quali c'è una certa confusione. Che si riflette anche nel dibattito politico, dove le posizioni si differenziano non poco. Per esempio il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia, ha annunciato a Sky, ospite di Maria Latella, che la parte della rottamazione fiscale è una di quelle misure che «si possono fare in tempi ragionevolmente rapidi». Il primo ministro Giuseppe Conte, come ha sottolineato alle Camere durante il discorso per la fiducia, è convinto che questa sia l'unica strada per recuperare le risorse necessarie per finanziare flat tax e reddito di cittadinanza.