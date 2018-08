Autostrade, Cassa depositi e prestiti in campo: spunta l'ipotesi golden power

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 22 Agosto 2018, 08:00

Fabrizio Palermo, amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti, sbarcherà domani a Genova per incontrare il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Ma il numero uno della Cdp non sarà l'unico manager a far visita al governatore. Anche Giuseppe Bono, capo azienda di Fincantieri, e i vertici di Ansaldo Energia, guidati dall'amministratore delegato Giuseppe Zampini, sono attesi da Toti. Due colossi, il primo della cantieristica e il secondo dell'energia, legati storicamente alla città di Genova. Fincantieri, anche se in parte privatizzata e quotata in Borsa, è ancora controllata dallo Stato attraverso Fintecna, mentre Ansaldo - che fa capo per il 60% circa alla Cdp e per il 40% ai cinesi di Shanghai Electric - possiede uno stabilimento proprio nella zona rossa, quella devastata dal crollo del ponte Morandi.