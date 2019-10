Dazi, esclusa la mozzarella dop. Saccani: «Ma è un colpo alle eccellenze»

Giovedì 3 Ottobre 2019, 12:39

«I dazi sono un colpo al sistema delle eccellenze italiane, anche se la mozzarella di bufala campana fortunatamente è stata esclusa dalla lista dei prodotti sottoposti a nuovi dazi». È quanto afferma Pier Maria Saccani, direttore Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, commentando il fatto che il prodotto campano non rientra nella lista dei prodotti pubblicata dalle autorità americane dopo il via libera del Wto agli Stati Uniti.«L'export - continua Saccani - è voce fondamentale del made in Italy, noi continuiamo a credere nel libero mercato come opportunità di crescita». «Sulla decisione di non imporre dazi anche sulla nostra mozzarella di bufala campana - sottolinea - crediamo che possano aver influito gli ottimi rapporti bilaterali con le organizzazioni americane, che nell'agosto scorso ci hanno fatto visita e con i quali abbiamo firmato nella nostra sede alla Reggia di Caserta uno storico accordo per la tutela del nostro prodotto in America. Noi crediamo nel dialogo come metodo di lavoro, in ogni occasione». «Non dimentichiamo però l'amore che gli Usa hanno verso la mozzarella di bufala, sancito proprio di recente dagli influencer americani. Tutti questi scenari - conclude - messi insieme possono aver determinato l'esclusione della bufala campana, che vale circa 10 milioni di euro di export negli Usa».