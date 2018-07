Fca ai manager stranieri, le paura di Pomigliano: «Che ne sarà di noi?»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 24 Luglio 2018, 06:55 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2018 07:32

Inviato a PomiglianoLe sbarre d'ingresso ai parcheggi divelte, l'erba non potata, le pensiline arrugginite parlano di manutenzione assente da chissà quanto tempo. Almeno all'esterno, lo stabilimento Fca Giambattista Vico di Pomigliano sa di abbandono. Ma all'interno è tutta un'altra musica. Sono le 13,28, è il cambio turno all'ingresso 4. Appena superati i sei varchi d'ingresso, il pannello in alto informa: 80 giorni senza infortuni, un infortunio dall'inizio dell'anno.Gli operai in entrata e quelli in uscita sono tutti in tuta bianca e grigio chiara. Si salutano. Qualcuno va in ferie, altri ci andranno domani. Di quanto sta accadendo ai vertici della società, dell'avvicendamento dell'amministratore delegato Sergio Marchionne in condizioni di salute così gravi da non poter più tornare al lavoro, tutti hanno ufficialmente saputo attraverso un'unica comunicazione: la lettera di John Elkann, affissa nelle bacheche di ogni reparto.