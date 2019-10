Manovra, dalle vincite alle bibite zuccherate: pioggia di micro tasse. Bloccato il balzello sulle ricariche del cellulare

Sabato 12 Ottobre 2019, 07:38 - Ultimo aggiornamento: 12-10-2019 07:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un lunghissimo vertice, durato quasi dieci ore, al ministero dell'Economia, non è bastato per trovare le coperture che mancano per completare la manovra . Il tempo ora stringe. Lunedì il consiglio dei ministri dovrà esaminare il disegno di legge di bilancio, il decreto fiscale e il documento programmatico che entro mezzanotte va inviato alla Commissione europea. Il governo deve ancora trovare 2,5 miliardi. La ricerca è complessa, complessissima. Nella bozza portata nel vertice tecnico di ieri al Tesoro è spuntata una tassa sulle ricariche dei telefoni cellulari. Prima estesa a tutti, poi limitata soltanto alle utenze business. La tensione si è subito alzata, con il vice ministro dell'Economia, Laura Castelli, che ha messo il veto a nome del Movimento Cinque Stelle sulla misura. Quasi certa invece, l'inasprimento delle «tasse sulla fortuna». Al tavolo sono arrivate sostanzialmente due proposte. La prima che prevedeva scaglioni dal 12% al 23% a seconda dell'importo della vincita, con una supertassa dei jackpot del Superenalotto. La seconda un innalzamento dal 12% al 15% dell'attuale prelievo sulle vincite, estendendolo anche a quelle da 250 a 500 euro (oggi c'è una esenzione fino a 500 euro). Ma il gettito è limitato, solo 150 milioni. Sul tavolo è ricomparso anche il progetto di una stretta sulle detrazioni fiscali, con il loro azzeramento per chi dichiara oltre 80 mila euro. Significa che chi è sopra quella cifra non potrebbe più scaricare spese sanitarie, asili, spese veterinarie. Non solo. Le detrazioni verrebbero riconosciute soltanto a chi paga con mezzi tracciabili e ci sarebbe l'obbligo di utilizzare per tutti i versamenti presso la pubblica amministrazione il circuito Pago Pa. Per ora, invece, non è previsto nessun meccanismo di cashback, di restituzione di spesa per chi paga utilizzando carte e bancomat. Il sistema, infatti, si regge solo se in contemporanea viene introdotta qualche rimodulazione dell'Iva in grado di finanziarlo.Anche sul cuneo fiscale non tutti i nodi sono stati sciolti. Ai sindacati è stato confermato che le risorse a disposizione per il prossimo anno sono 2,7 miliardi che diventeranno 5,4 miliardi nel 2021. È sulla platea dei beneficiari che la partita è ancora aperta. Le ipotesi sono due: distribuire i fondi agli incapienti, quelli che dichiarano meno di 8 mila euro l'anno e sono rimasti fuori dal bonus Renzi. In questo caso otterrebbero un beneficio di 60 euro a testa. Oppure distribuire le risorse alla stessa platea che già incassa gli 80 euro, ossia coloro che dichiarano fino a 26 mila euro. L'aumento in busta paga, in questo caso, sarebbe di 40 euro al mese. Per i sindacati è troppo poco.LE INCERTEZZEAncora incertezza c'è anche su un altro capitolo, il taglio dei sussidi ambientalmente dannosi. È quasi certa la rimodulazione su un arco temporale di tre anni, delle accise sul diesel. Per le auto a gasolio, insomma, si prospetta un aumento dei prezzi alla pompa di benzina. Così come potrebbe entrare nel testo finale della manovra anche la cosiddetta «sugar tax», la tassa sulle bibite zuccherate. A spingere in questa direzione è il Movimento Cinque Stelle. Oggi e domani i vertici proseguiranno per provare a chiudere il cerchio entro lunedì. Anche se la manovra vera e propria sarà approvata dopo il 20 ottobre.