Mittal al governo: «L'Ilva di Taranto ingestibile senza tutele legali»

Giovedì 20 Giugno 2019, 12:00

Altro che decreto Crescita: per il Siderurgico di Taranto ex Ilva il provvedimento potrebbe diventare la tomba di qualunque prospettiva di futuro. Ieri da Londra il colosso dell'acciaio ArcelorMittal che da novembre ha iniziato a gestire l'ex Ilva ha diffuso un comunicato al vetriolo contro il governo. Motivo: lo stop a partire dal 6 settembre prossimo all'immunità penale per la gestione dello stabilimento di Taranto, previsto all'articolo 46 del decreto Crescita che deve essere convertito entro il 29 giugno, attualmente in discussione alla Camera. «Se il decreto dovesse essere approvato nella sua formulazione attuale, la disposizione relativa allo stabilimento di Taranto pregiudicherebbe, per chiunque, ArcelorMittal compresa, la capacità di gestire l'impianto nel mentre si attua il Piano ambientale richiesto dal Governo italiano e datato settembre 2017».