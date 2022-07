Napoli, forum sui costi dell'energia elettrica: «Al Sud 85% di fonti rinnovabili»

Per la prima volta a Napoli istituzioni nazionali e regionali, grandi aziende del settore elettrico come Enel e Terna e svariate imprese del territorio, si confrontano con l’università Federico II per comprendere come si possa concretamente accelerare la transizione verso una diversificazione energetica di cui ha estremo bisogno l’Italia e l’Europa per abbattere i costi dell’energia per i cittadini e per le aziende.

Il professore Santolo Meo, coordinatore del corso di laurea in Ingegneria Elettrica e organizzatore dell’evento osserva che «nel meridione d’Italia si concentra l’85% dei nuovi permessi per l’installazione di produzione di energia da fonti rinnovabili. Se si sbloccassero solo i 2/3 delle domande di allaccio che attendono i permessi crollerebbe la dipendenza di fas dell’Italia del 66%. Il meridione potrebbe diventare, in pochi anni, n nodo strategico per trasferire verso l’Italia e l’Europa l’energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta in loco e nei deserti dell’Africa settentrionale, accelerando la transizione energetica prevista dagli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo e del programma NextGenerationEu».

In che modo le stituzioni regionali, nazionali ed europee possono accompagnare questa transizione? Di cosa hanno bisogno le aziende? Come devono riorganizzarsi grandi società come Terna e Enel? Che contributo può dare l’università per agevolare istituzioni, aziende ed enti locali per una rapida transizione? Nell'incontro, previsto per mercoledi 13 luglio alle 10:30, professionisti del settore cercheranno di dare una risposta a questi quesiti all'ordine del giorno.