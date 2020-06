«Napoli domani», forum online organizzato da Cgl, Cils e Uil

«Napoli domani: lavoro, sviluppo, cittadinanza dopo l’emergenza», è questo il titolo del dibattito organizzato da CGIL CISL UIL Napoli in diretta Facebook , sulle pagine social dei tre sindacati, giovedì, 11 giugno, dalle ore 16:30 alle 18:00.



Tre tavoli con tre tematiche diverse: territorio e reti, reti sociali ed istituzioni, produzione e lavoro. Una discussione a più voci sull’area metropolitana di Napoli ed il suo sviluppo alla fine del lockdown. I lavori saranno conclusi dal segretario generale aggiunto della UIL nazionale, Pierpaolo Bombardieri.



«La crisi sanitaria ha evidenziato la fragilità degli attuali modelli di sviluppo, sia per il Paese, sia per le grandi città, sia per Napoli. Questo appuntamento deve essere l’occasione per rispondere non solo alle tante emergenze immediate ma anche per immaginare la città del futuro sia dal versante degli assetti urbanistici che delle reti infrastrutturali ed immateriali. Va costruito un progetto unico che sappia tenere insieme l’effettiva partenza di cantieri come quello di Bagnoli, le Zes, Napoli Est che deve trovare la sua identità intorno alla sua vocazione storica, industriale e di ricerca. Se non ora quando?» È quanto afferma Walter Schiavella segretario generale della CGIL Napoli il quale discuterà al suo tavolo col Professore di Urbanistica della Federico II , Attilio Belli e con Michele Mezza docente di marketing e new media alla Federico II.



«Dopo l'emergenza serve un grande patto per rilanciare lavoro, sviluppo, occupazione sul nostro territorio. Le istituzioni, le organizzazioni sindacali e datoriali, la rete dell'associazionismo riuniti in un grande Patto per recuperare tutto ciò che finora abbiamo perso e per rilanciare la città metropolitana in maniera chiara, concreta, con iniziative fattibili che diano risposte serie in tempi rapidi su occupazione e prospettive», afferma Gianpiero Tipaldi, segretario generale della Cisl Napoli che avrà al suo tavolo col professore associato di Diritto Pubblico alla Seconda Università di Napoli, Carlo Iannello e Marco Rossi Doria, Forum Diseguaglianze e Diversità.