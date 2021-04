Acen, ​Alessandra Supino è il nuovo presidente del gruppo giovani imprenditori edili

Alessandra Supino è il nuovo presidente del gruppo giovani imprenditori edili dell'Acen, l'Associazione dei costruttori edili di Napoli. Supino è stata eletta dall'assemblea generale del gruppo giovani imprenditori che si è tenuta oggi, in remoto, da Palazzo Partanna.

L'Assemblea ha eletto anche il nuovo Consiglio Direttivo.

Alessandra Supino è la prima donna a guidare il Gruppo under 40 dell'Acen, costituito nel 1987, e succede a Umberto Vitiello, che ha presieduto il Gruppo Giovani dell'Associazione per poco più di un intero mandato. Il neo presidente del gruppo junior dell'Acen è stato eletto all'unanimità, a testimonianza dell'unità e della coesione della compagine che conta più di 100 iscritti.

33 anni, napoletana, Supino è avvocato, con specializzazione in diritto amministrativo. Costruttore di terza generazione, è iscritta dal 2011 al Gruppo Giovani dell'Acen e ha cominciato l'attività associativa nella compagine under 40 dell'Ance Campania. È anche componente della commissione Centro studi e partecipa come invitata alle riunioni della commissione Opere pubbliche dell'Acen.

La neo presidente del Gruppo Giovani è entrata a far parte dell'impresa di famiglia - Co.Ge.Pa. Costruzioni Generali Passarelli - durante la pratica forense e si occupa sin da allora di contrattualistica, gare di appalto e rapporti con fornitori e subappaltatori. Co.Ge.Pa. è specializzata in edilizia civile, restauro, strade, acquedotti e impianti tecnologici.

Il nuovo consiglio direttivo del Gruppo Giovani Acen, che insieme al neo presidente Supino resterà in carica fino al 2024, è composto da Francesco Aversa, Francesca Balsamo, Francesco Galasso, Federico Gamardella, Ettore Memoli, Sveva Polispermi, Ferdinando Romano, Raffaele Savarese, Vincenzo Tuccillo e Antonio Verde.