Ita, nessun biglietto in vendita ancora: lo sconcerto di Mise e Tesoro

Ita e Alitalia marciano a velocità diverse. La newco, dopo il via libera dell'Enac, è pronta a inserire i suoi voli nei sistemi di vendita. La vecchia Az e i commissari straordinari che la gestiscono non hanno invece ancora provveduto alla cancellazione dei voli. Un ritardo tecnico, viene spiegato. Tuttavia, secondo fonti interne alla compagnia in amministrazione straordinaria il vero motivo sarebbe che il via libera da Bruxelles con la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati