Alitalia-Ita, per decollare a luglio tagli a slot a Linate e servizi a terra

Il piano per far decollare Ita a luglio è pronto. Il governo ha lavorato sodo anche in questi giorni di festa per mettere a punto la proposta di mediazione da inviare a Bruxelles. E domani, salvo ulteriori aggiustamenti che potrebbero determinare un slittamento di altre 48 ore, il compromesso tecnico finirà sul tavolo della commissione Antitrust europea. L’obiettivo politico è invece di stringere il cerchio in settimana, accogliendo, almeno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati