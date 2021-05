Alitalia, stipendi di aprile pagati in due rate domani e martedì. Vestager: «Evitare scelte irreversibili»

Gli stipendi di aprile, anche se in due tranche, sono in arrivo. La trattativa con l'Unione europea però ancora non si sblocca. Resta alta infatti la tensione fra Roma e Bruxelles sul futuro di Ita, la compagnia che dovrebbe nascere dalle ceneri della vecchia Alitalia. «Continuo a credere che possiamo trovare una soluzione, spetta all'Italia presentare una proposta rivista su che ci consenta di soddisfare i nostri diversi criteri», ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati