Amazon Prime Day, 12 e 13 luglio, due giorni di sconti su migliaia di prodotti

48 ore di prezzi scontatissimi. 12 e 13 luglio sono le date da segnare in rosso sul calendario, sono i giorni Amazon Prime Day con cui l'azienda americana Amazon dedica sconti speciali e prezzi ridotti applicati a migliaia di prodotti, a tutti i clienti che hanno l'abbonamento Prime.

Basta attivare il conveniente abbonamento mensile o annuale, al costo di 26 euro l'anno, gratuito per il primo mese di sottoscrizione per accedere alla lista sconfinata di prodotti, dalla tecnologia all'abbigliamento, dai giocattoli agli elettrodomestici, di Amazon Prime Day. Ma non è tutto, perchè l'abbonamento Prime, consente di vedere tutti i film e le serie tv sulla piattaforma Prime Video, ascoltare brani ed album interi su Amazon Music ed inoltre ricevere i prodotti acquistati su Amazon dovunque si vogliain un tempo di consegna ristretto.

E' arrivato il Prime Day Amazon: scopri tutte le offerte con sconti imperidibili

Ma vediamo cosa prevede nel dettaglio, Amazon Prime Day; anzitutto bisogna dire che i prezzi scontati riguarderanno tutte le categorie merceologiche, dall'elettronica agli accessori per la casa, passando per l'abbigliamento e gli attrezzi per il fitness. In questa maratona di prezzi speciali, la piattaforma per 48 ore metterà a disposizione prodotti di piccoli e grandi marchi a prezzi particolarmente vantaggiosi: alcune offerte saranno disponibili per tutta la durata dell'evento, mentre altre saranno a tempo. Importante, dunque sia la tempestività nell'acquisto sia il controllo sulla pagina dedicata, nelle diverse ore dei due giorni di 12 e 13 luglio. Il Prime Day, infatti, inizierà ufficialmente il 12 luglio, o meglio nella notte del 12 con le offerte che partiranno ufficialmente dalla mezzanotte (00:01) e termineranno alle 23:59 del 13 luglio.

Ed ora vediamo quali sono alcuni dei prodotti che si potranno trovare a prezzi eccezionali durante Prime Day.

Samsung Galaxy Watch4 ad un prezzo scontato del 47%. Impara a conoscere il tuo corpo, monitora i tuoi progressi di fitness con il nostro primo smartwatch che misura comodamente la composizione corporea, monitora i tuoi passi e gareggia con gli amici in una competizione divertente tramite una bacheca in tempo reale. Fitness Tracking – monitora attività e punteggi di fitness sul tuo smartwatch android. Conta i passi, controlla le calorie e sfrutta il GPS durante lo sport. Pressione sanguigna ed elettrocardiogramma - Il sensore Samsung BioActive di questo orologio fitness ti permette il monitoraggio ECG e la misurazione della pressione sanguigna in tempo reale. La funzione di monitoraggio del sonno dello smartwatch rileva e analizza mediante approccio olistico le fasi del tuo sonno mentre riposi. Opzioni di misurazione avanzate ti consentono inoltre di controllare i livelli di ossigeno nel sangue e il tuo russare.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S ad un prezzo eccezionale scontato del 37%, robot aspirapolvere e lavapavimenti. Navigazione LDS (sensore laser per il rilevamento della distanza), crea mappature precise e pianifica la pulizia in modo corretto, il chip quad-core RK3308, allocato con l'algoritmo SLAM, offre una potenza di elaborazione ottima che garantisce un posizionamento più preciso, una pianificazione intelligente dei percorsi e processi di pulizia più efficienti. Il robot aspirapolvere/lavapavimenti realizzerà una mappatura delle stanze in modo automatico alla sua prima pulizia, può inoltre supportare la pulizia delle sottoaree ed evitare le aree vietate per la gestione multipla. Dotato di sensori di precisione multidirezionali, il robot aspirapolvere/lavapavimenti percepisce in tempo reale gli ambienti complessi e offre una pulizia ottima.

OPPO Enco Air2 Auricolari True Wireless scontati del 62% in occasione di Prime Day. Sono dotati di 24 ore di Autonomia per ascoltare musica e parlare, hanno una ricarica rapida, l'ultima tecnologia Bluetooth 5.2, hanno un raggio di collegamento fino a 10 metri, controlli touch e Cancellazione del rumore I.A, compatibili sia per device Android e iOS.

Ducati Monopattino Elettrico Pro 1 Evo, con un importante sconto del 33%. Ha un motore di 350 watt, una batteria di 280 Wh con un'autonomia fino a 25 Km, pesa 12 Kg e ha le due ruote di 8,5" con camera d'aria. Ricordiano che l’utilizzo del monopattino in Italia è consentito entro la velocità massima di 20 km/h.

MOTO G42, dotato di tripla fotocamera da 50 megapixel, display OLED FHD, batteria 5000 mAh, memoria 4/128GB espandibile, slot per dual Sim, sistema operativo Android 12 e nell'acquisto dello smartphone Motorola è inclusa anche la cover, colore disponibile Metallic Rosè.

Philips Avent EasyPappa Plus. Rivoluzionario design 4 in 1: cuoci a vapore, frulla, scongela e riscalda le pappe fatte in casa Più pasti insieme: cuoci fino a quattro pasti contemporaneamente nel vaso da 1000 ml, facile da pulire: vaso e lama lavabili in lavastoviglie e serbatoio dell’acqua facilmente accessibile, ricette gustose e nutrienti: gustose ricette per lo svezzamento della nutrizionista Emma Williams. Prepara i pasti del tuo bimbo ad ogni stadio della sua crescita: dalle pappe omogeneizzate a quelle più consistenti, per ogni fase dello svezzamento.

Airy Fryer XXL 4618, frigge senza olio: la tecnologia della friggitrice ad aria ti consente di friggere con un solo cucchiaio di olio in modo sano e leggero, ma gustoso come la frittura tradizionale. Fritture XXL: grazie al cestello extra large da 5,5 litri potrai cuocere grandi quantità di pietanze (fino a 2,5 kg di patatine fritte) in una sola volta per accontentare subito tutta la famiglia. Frittura sì, odori no: la friggitrice ad aria non disperde in casa fumo e odore di fritto tipico della friggitrice tradizionale ad olio. Facile da pulire: il cestello removibile è antiaderente e facile da pulire dopo ogni utilizzo; inoltre riduce l'impatto ambientale, perché non dovrai smaltire l'olio esausto.

Foppapedretti Iturn duoFIX. Seggiolino auto omologato per bambini con età compresa dalla nascita a 12 anni circa con sistema di aggancio duofix, che permette l'installazione del seggiolino sia mediante il sistema isofix che la cintura a 3 punti in dotazione al veicolo. Seduta girevole a 360°, facilita l'adagiamento del bambino da parte del genitore grazie alla seduta che si ruota verso la portiera dell'auto. Gruppo 0 (0-13 kg): seduta orientata in senso contrario alla direzione di marcia, si reclina orizzontalmente; per i bambini dalla nascita a 9 mesi è necessario utilizzare il riduttore in dotazione.