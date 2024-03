American Airlines ordini per 260 nuovi aeromobili e opzioni di acquisto per ulteriori 193 velivoli

American Airlines ha annunciato ordini per 260 nuovi aeromobili, tra cui 85 Airbus A321neo, 85 Boeing 737 MAX 10 e 90 Embraer E175. Gli ordini includono anche opzioni e diritti di acquisto per ulteriori 193 velivoli. Nell’ambito dell’ordine Boeing, American ha aggiornato 30 ordini esistenti di 737 MAX 8 in aerei 737 MAX 10.

«Negli ultimi dieci anni, abbiamo investito molto per modernizzare e semplificare la nostra flotta, che è la più grande e la più giovane tra i vettori di rete statunitensi», ha detto Robert Isom, Ceo di American. «Questi ordini continueranno ad alimentare la nostra flotta con aeromobili più nuovi ed efficienti, così potremo continuare a fornire la migliore rete e un’affidabilità operativa da record per i nostri clienti».

Dal prossimo 6 giugno American Airlines sbarcherà a Napoli Capodichino con un volo diretto con Philadelphia, il principale hub della compagnia Usa.