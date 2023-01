Benzina sopra i due euro, le app per trovare i distributori più economici vicino casa

Sempre più pompe di benzina espongono prezzi che superano i due euro, ma alcune app possono aiutare a trovare i distributori più economici. Con il costo dei carburanti saliti ormai alle stelle, che si aggiungono ai rincari generalizzati di vari prodotti e servizi, è sempre più diffusa l'esigenza. Il nuovo anno fa registrare un aumento nel costo dei carburanti, dovuto al taglio da parte del governo dello sconto fiscale su questo prodotto. Un rincaro che non è per tutte le tasche. In soccorso degli automobilisti accorrono però alcune app che permettono di individuare le pompe di benzina più economiche nella propria zona. Uno strumento, questo, utilissimo per cercare di alleggerire le spese e aiutare che si sposta con l'auto. Sono applicazioni facilmente scaricabili sul proprio smartphone, disponibili sia per il sistema operativo Android che per iOS.

Tra le varie applicazioni utili per cercare distributori di benzina più economici c'è innanzitutto Google Maps. L'app, che è già preinstallata sui dispositivi Android ed è compatibile anche con iOS, effettua un censimento delle pompe e permette di visualizzarne i prezzi della maggior parte semplicemente premendo sulla relativa icona sulla mappa e scorrendo la scheda panoramica che compare dal basso. In aggiunta, Google Maps fornisce anche invormazioni sull'attività, come gli orari di apertura e le recensioni degli utenti. In alternativa, si può anche trovare il distributore più economico scorrendo nella sezione Categorie posta al di sotto del campo di ricerca e cliccando sull'opzione Benzinai.

Anche l'applicazione Waze permette di trovare i migliori distributori della propria zona di interesse. Si tratta di un vero e proprio navigatore satellitare, disponibile su Android e iOS. L'app richiede una registrazione e l'attivazione della geolocalizzazione. Superate queste fasi, bisogna cliccare sulla barra di ricerca posta in basso e premere sull'opzione Stazioni di servizio. Oltre a mostrare i vari distributori in un elenco basato sulla distanza e a indicare i prpezzi del carburante, Waze mostra anche la relativa data di aggiornamento.

Un'altra soluzione utile è quella di scaricare l'app denomminata Prezzi Benzina - GPL e Metano. É un'applicazione grauita e disponibile per Android e iOS, che prevede però inserzioni pubblicitarie. Queste possono essere rimosse sottoscrivendo la versione Premium al costo di 1,79 euro una tantum. Per trovare i rifornitori più convenienti bisogna innanzitutto selezionare la tipologia di carburante scegliendo tra le opzioni Diesel, Diesel Speciale, Benzina, Benzina Speciale, GPL o Metano. Questa scelta può essere modificata in qualsiasi momento. Una volta concessa l'autorizzazione alla geolocalizzazione, l'app mosra la mappa con le stazioni di servizio presenti nelle vicinanze e i prezzi che offrono per il tipo di carburante prescelto. Il servizio ordina i distributori per distanza (secondo l'opzione Vicini) o per fascia di prezzo (con l'opzione Economici) e mostra a quando risale l'ultimo aggiornamento, oltre agli orari di apertura, i servizi aggiuntivi e le informazioni di contatto della stazione di servizio.

L'app Fuel Flash permette di individuare i distributori più convenienti grazie a un database alquanto vasto, che permette di visualizzare i prezzi in tempo reale provenienti da più di 50.000 stazioni di servizio in Italia e in Paesi come Austria, Francia, Germania e Spagna. L'app è disponibile solo su Android, ma è gratuita e si possono eliminare i banner pubblicitari sottoscrivendo un abbonamento da 1,49 euro/anno oppure pagando 6,99 una tantum. Oltre a mostrare la distanza della stagione, il prezzo del carburante e la data dell'ultimo aggiornamento, Fuel Flash riporta anche un grafico con l'andamento dei prezzi.

Infine, c'è Fuelio. Disponibile per Android e iOS e totalmente gratuita, l'app non solo mostra i distributori migliori a livello di prezzo ma permette di calcolare una stima dei propri consumi. Per ottenere questo servizio, è sufficiente inserire i dati essenziali della propria vettura e l'app fa tutto da sè, permettendo un risparmio basato sulle proprie esigenze specifiche.