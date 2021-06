Bonus 1600 euro per gli stagionali: requisiti, quando arriva e come richiederlo. A giorni i primi accrediti dell'Inps

In molti lo stanno attendendo con trepidazione. É il cosiddetto bonus stagionali, l’indennizzo per le due mensilità di giugno e luglio per un totale di 1.600 euro, previsto dal decreto Sostegni bis. Ebbene a giorni, forse l’inizio della prossima settimana, secondo quanto riferito da fonti interne Inps, coloro che già avevano avuto il vecchio indennizzo di 2.400 euro, avranno il pagamento in automatico. Per le nuove domande invece sempre la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati