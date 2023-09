Bonus Isee 2023, dai trasporti al superbonus: tutte le agevolazioni in scadenza per le famiglie in difficoltà

Decoder tv, occhiali e trasporti. Ma anche revisione auto e acqua potabile. Sono numerosi i bonus in scadenza il 31 dicembre 2023 che potranno essere richiesti da chi ne ha diritto entro la fine dell'anno. Incentivi e agevolazioni che, almeno per il momento, non si sa se verranno rinnovati anche nel 2024: molto dipenderà dalla prossima legge di Bilancio, il cui iter prenderà il via in Parlamento nelle prossime settimane.

Bonus decoder

Entrando nel dettaglio, tra gli incentivi in scadenza alla fine dell'anno si trova il cosiddetto bonus decoder. Un aiuto nato per ottenere il decoder televisivo per la propria casa, dopo il progressivo "spegnimento" delle trasmissioni sui vecchi canali digitali in bassa definizione. Il bonus è rivolto agli over 70 che hanno una pensione non superiore ai 20mila euro l’anno, che potranno ricevere a casa - gratuitamente - un decoder di nuova generazione per guardare la tv. Per ottenerlo bisogna chiamare il numero 800-776883 o recarsi alle Poste. Non possono però beneficiare dell’agevolazione i cittadini che abbiano già fruito del precedente bonus tv-decoder, mentre l'agevolazione è cumulabile con il bonus rottamazione tv.

Bonus occhiali

C'è poi il bonus vista, o bonus occhiali, che permette di ottenere uno sconto da 50 euro sull'acquisto di occhiali da vistao lenti a contatto correttivo.

A beneficiarne, in questo caso, possono essere le famiglie con un reddito inferiore ai 10mila euro. Chi fa richiesta dell'incentivo (attraverso il sito www.bonusvista.it) riceve un voucher da spendere nei negozi di ottica entro 30 giorni.

Bonus trasporti

Nuovo click day previsto per il 1 ottobre per ottenere il bonus trasporti, sul modello di quanto già fatto il 1 settembre. A disposizione ci sono infatti gli “eventuali fondi residui generati dal mancato utilizzo i bonus rilasciati nel mese di settembre 2023”, si legge sul sito www.bonustrasporti.lavoro.gov.it. L’agevolazione consiste in un contributo fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti per trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Per richiederlo, il reddito del 2022 non deve essere stato superiore ai 20mila euro. E servono Spid o Cie, la carta di identità elettronica.

Bonus internet

In scadenza anche il bonus internet, destinato a piccole e medie aziende e a persone fisiche con partita Iva che esercitano, anche in forma associata, una professione intellettuale. Si tratta di una agevolazione tra i 300 e i 2.500 euro per l’acquisto di abbonamenti per connessioni ultraveloci (da almeno 30 Mbit/s e fino a oltre 1 Gbit/s). In questo caso però il bonus va richiesto direttamente all’operatore telefonico con cui viene stipulato l’abbonamento internet, e non sono previsti limiti di reddito.

Bonus acqua

In scadenza alla fine dell'anno anche il credito d'imposta per chi ha sostenuto spese per "l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento o addizione di anidride carbonica alimentare". Si tratta di un credito del 50% su importi fino a mille euro per le persone fisiche e fino a 5mila per le attività commerciali. La richiesta va fatta sul portale Enea, con fattura elettronica o documento commerciale.

Bonus revisioni

Sconti (contenuti) anche sulla revisione auto. Dopo gli aumenti della tariffa ministeriale sulla revisione di 9,95 euro, è stato introdotto il bonus per recuperare la maggiorazione: la richiesta va fatta sul sito www.bonusveicolisicuri.it

Bonus prima casa

La legge di Bilancio 2023 ha prorogato il bonus prima casa per gli under 36 fino al 31 dicembre 2023. In particolare, tale agevolazione si rivolge ai giovani con meno di 36 anni che presentano un Isee non superiore a 40.000 euro e che entro la fine dell’anno decidono di acquistare un’abitazione.

Superbonus

Infine il capitolo Superbonus. Per chi sta ristrutturando, il bonus resta valido fino al 31 dicembre 2023: al 110% per condomini (se la delibera dei lavori è stata approvata entro il 18 novembre 2022 e la Cila presentata entro il 31 dicembre 2022); il 110% per le abitazioni unifamiliari, purché alla data del 30 settembre 2022 sia stato fatto almeno il 30% dei lavori, e il superbonus al 90% su abitazioni principali i cui proprietari hanno reddito inferiore a 15mila euro.