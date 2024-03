Bonus psicologo 2024, da che ora richiederlo domani? Richieste, requisiti e importi, la guida

Bonus psicologo si parte: si apre lunedì mattina la finestra per richiedere il bonus per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, varato con la manovra economica e i cui importi sono stati rimodulati con il decreto Milleproroghe. Per l'invio delle domande ci sarà tempo fino al 31 maggio. Il contributo è finalizzato a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia volte a dare assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia Covid e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

REQUISITI. Una recente circolare Inps - ricorda l'Agenzia delle Entrate sulla sua webzine FiscoOggi - fornisce indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari del contributo, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione. Il bonus, il cui importo massimo è di 1.500 euro per persona, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti che al momento della presentazione della domanda presentano due requisiti: la residenza in Italia e un valore dell'Isee, in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50mila euro.

GLI IMPORTI. L'importo riconosciuto varia a seconda dell'Isee. Nello specifico: con un valore Isee inferiore a 15mila euro, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario. Con un valore Isee compreso tra i 15mila e i 30mila euro, invece, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario. Infine, con un valore Isee superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

LE RICHIESTE. La domanda per l'anno 2023 potrà essere presentata a partire dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024. Gli interessati possono presentare la richiesta, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio «Contributo sessioni psicoterapia» attraverso una delle seguenti modalità: portale web, utilizzando l'apposito servizio; on line raggiungibile sul sito dell'Inps e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID, Carta di identità elettronica o Carta Nazionale dei servizi (Cns); Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

