Tutto pronto per il Btp Valore, il nuovo titolo di Stato pensato per i piccoli investitori con possibili rendimenti alti e l'obiettivo di spostare quote rilevanti del debito del Paese in mani italiane. Dal prossimo lunedì 5 giugno fino a venerdì 9, alle ore 13, a meno che non ci sia una chiusura anticipata, ci sarà la prima emissione.

Il Btp avrà durata di quattro anni e prevederà un premio fedeltà per i risparmiatori che lo terranno fino alla sua scadenza. Vediamo nel dettaglio cosa sappiamo ad oggi del funzionamento di questo strumento e del possibile guadagno che può fruttare.

La strategia del governo

La strategia dell'esecutivo è chiara: far detenere ai cittadini quanti più titoli possibile, così da rendere la montagna del debito che grava sulle spalle dello Stato più solido e meno attaccabile dall'estero.

Il modello è quello giapponese: tanto debito, ma in mano a creditori nazionali, che più difficilmente agiscono contro gli interessi del proprio Paese. Non è proprio il Btp autarchico, destinato a soli italiani e con rendimenti molto più alti di quelli di mercato, come da proposta di legge presentata dal deputato leghista Giulio Centemero qualche mese fa, ma la direzione è quella. Ecco come potrebbe funzionare il nuovo titolo.

Btp Valore, quanto sarà il rendimento?

Come detto il Btp Valore avrà durata di 4 anni e potrà essere sottoscritto senza riparto. Sono previsti un premio fedeltà e cedole periodiche a tassi fissi e crescenti. Sarà quindi, a detta del Mef, facile da sottoscrivere e senza commissioni. Ancora non è chiaro quali saranno le cedole, ma il meccanismo dovrebbe essere molto conveniente. In qualche modo simile, anche se con caratteristiche specifiche diverse, rispetto agli strumenti già messi in campo.

Il Tesoro, infatti, riconoscerà dei rendimenti crescenti nel tempo. Quello iniziale sarà reso noto dallo stesso ministero tra tre giorni, il primo giugno. Oggi il Btp a 4 anni rende circa il 3,5% per cento. Sarà un parametro da tenere presente, anche se è possibile che venga offerto un rendimento totale leggermente superiore, magari che arrivi nel corso dei mesi oltre il 4% (premio fedeltà incluso).

Chi è coinvolto

L'investimento nel Btp Valore sarà dedicato esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (il cosiddetto mercato retail), a partire da un investimento minimo di mille euro.

Ci sarà sempre la certezza di veder sottoscritto l'ammontare richiesto, rivolgendosi al proprio referente in banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto titoli o attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online.

Il collocamento sarà sulla piattaforma Mot (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa

italiana), con due banche nel ruolo di “dealers”: Intesa Sanpaolo e Unicredit. Tutte le comunicazioni ufficiali sul nuovo Btp Valore, le Faq, la scheda informativa e la nota tecnica per gli operatori saranno resi disponibili sul sito del Mef e sul quello del Dipartimento del Tesoro alla sezione Debito Pubblico.

La tassazione agevolata

Anche per il Btp Valore si applicherà la consueta tassazione agevolata per i titoli di Stato pari al 12,5% e l'esenzione dalle imposte di successione, su cedole e premio fedeltà. Inoltre, come sempre, sarà possibile per i sottoscrittori cedere interamente o in parte il titolo prima della scadenza.