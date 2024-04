A Napoli un corso di alta formazione per diventare Payroll Specialist, tra le dieci professioni più richieste in Italia. Quali sono le figure più richieste sul mercato? Si è recentemente svolto il convegno dal titolo «La gestione del welfare aziendale e altre forme di work life balance», organizzato dall’ Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Napoli a Piazza dei Martiri, che ha risposto all’interrogativo.

Indeed, uno dei portali più utilizzati nel mondo per la ricerca lavoro, ha condotto una ricerca stilando una vera classifica delle professioni più richieste nel Bel Paese lo scorso anno.

Con grande sorpresa, nella top ten, figura all’ottavo posto il Payroll Specialist ovvero il cosiddetto addetto alle paghe di un’azienda accanto a lavori sicuramente più conosciuti quali il gestore delle risorse umane, il farmacista oppure il progettista elettrico o l’impiantista.

Le relazioni del convegno sono state affidate a Roberto Camera, Ispettore Territoriale del Lavoro di Modena ed esperto di Diritto del Lavoro e a Maurizio Arcuri, direttore commerciale di PSB. Quest’ultimo ha presentato proprio un percorso di alta formazione dal titolo Payroll Management (ovvero gestione delle buste paga) a cura di PSB che partirà il prossimo 23 maggio, spiegando l’importanza di questa figura professionale.

Attenzione ai dettagli, capacità di lavorare con i dati sensibili e naturalmente una buona conoscenza dei programmi di contabilità e della normativa vigente sono i requisiti necessari per svolgere questa professione che ha una area di competenza abbastanza vasta: dalla composizione agli elementi principali che costituiscono una busta paga come assenze, ferie, ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro), infortuni e malattie, sino alle mensilità aggiuntive e al TFR. Questo Master, dove i docenti sono professionisti del settore, sarà completamente in presenza e in più prevede che i giovani diplomati e laureati partecipanti che avranno superato con successo l’esame finale avranno la possibilità di accedere ad un tirocinio retribuito extracurriculare della durata di 6 mesi presso studi professionali o aziende campane.