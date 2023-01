Case e affitti alle stelle a Napoli e Salerno: il mattone costa meno a Benevento

Con più di duemila euro al metro quadro Napoli e Salerno si confermano le province della Campania dove acquistare casa costa di più: nel capoluogo si arriva a pagare 2678 euro al metroquadro e a Salerno ci si attesta a 2579 euro al metro quadro. Quella di Benevento invece è la provincia dove il mattone è più economico, con 871 euro al metro quadro. Questi sono alcuni dei dati sul mercato immobiliare campano rilevati da Immobiliare.it all'interno dell'Osservatorio annuale sul settore residenziale, curato da Immobiliare.it Insights, secondo cui comprare casa in regione costa, in media, 1.974 euro al metro quadro, affittarla 9,4 euro/mq.

Il caso di Benevento però va inquadrato al netto della crescita degli immobili invenduti, che sono il 40 per cento in più rispetto al 2021. Virtuoso è il caso di Caserta: comune e provincia crescono rispettivamente del 3,1 e del 2,8 per cento su base annua a livello dei prezzi degli immobili. Il comune che si deprezza di più rispetto al 2021 è quello di Avellino, con un -2,3%. Nel complesso la rilevazione riporta che il mercato immobiliare campano chiude il 2022 con il segno più: i prezzi delle locazioni sono in aumento del 3,2%, meglio di quelli delle compravendite che registrano un +1,1%. Nell'ultimo trimestre si osserva però una frenata per entrambi: +0,2% per le vendite, +0,1% per gli affitti. Anche in questa categoria, le province di Napoli e Salerno si confermano le più care: 12,3 euro al metroquadro per la prima, 10 euro/mq per la seconda. La locazione è meno costosa nella provincia di Benevento, con 4,3 euro al metro quadro.