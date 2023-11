Corporate Heritage Awards 2023, premiazione delle migliori aziende che comunicano il proprio patrimonio storico e culturale

Il 7 novembre, nell’ambito della XXII settimana della Cultura d’Impresa, si terrà al Centro Congressi di Confindustria a Roma, la cerimonia di premiazione dei Corporate Heritage Awards 2023.

Il premio nasce dall’idea di portare alla ribalta le imprese che si sono distinte nel campo dell’heritage marketing, ovvero per la comunicazione del proprio patrimonio storico e culturale, attraverso una narrazione avvincente, cross-mediale e innovativa, attraverso strategie e strumenti in grado di evidenziarne segni distintivi ed eccellenza.

Giunto alla sua terza edizione, ai Corporate Heritage Awards 2023 si sono candidate 47 aziende suddivise in 6 categorie: Narrazione attraverso parole, immagini e suoni; Narrazione digitale attraverso parole, immagini e suoni; Narrazione attraverso luoghi; Narrazione attraverso prodotti e brand; Narrazione attraverso eventi; Narrazione per il sociale.

Per ogni categoria sono individuate tre aziende in nomination e il 7 novembre verrà svelato il nome delle vincitrici.

Le aziende in concorso: Associazione Museo della Melara; Martinelli Luce; Tenuta Travaglino;

Pastificio Lucio Garofalo S.p.A; Keyline Spa; Azienda Agricola Ricci Curbastro; Gay Odin - fabbrica di cioccolato; Secondo Mona Spa; L. Morelli e Figlio srl; Niccolò Coppola srl; Ciù Ciù; Tenimenti Bartolomei; Industria Cartaria Santo Spirito (ICSS Spa); La Marzocco srl; Fondazione Pirelli; Birra Peroni Srl; Rolla Traverso e Storace Spa; Franzi 1864; Gruppo Maire; Agnolon1860 srl; Bracco Spa; Botalla srl; Ottaviani Spa; Lamacart; Cocconcelli group; Fondazione FS italiane; Lavazza Group; Martini & Rossi Spa; Olivetti S.p.A.; Antonio Mattei Biscottificio; Gruppo Cimbali; Ferretti Group; Acetificio Marcello de Nigris srl; Gruppo Pittini; Aceto Balsamico del Duca di Adriano Grosoli srl; Lanificioleo sas; Poltrona Frau; Salvatore Ferragamo; Giovanni Ascione & Figlio; Assicurazioni Generali; E.Marinella; Barilla; Carpenè Malvolti; Ponte Giulio; Pennelli Cinghiale srl; Fondazione ilCartastorie; Findus; Pasta Cuomo.

La kermesse è organizzata e promossa da Leaving Footprints, spinoff accademico dell’Università degli Studi del Sannio e dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, specializzato nella consulenza in ambito di heritage marketing. L’evento, oltre alla premiazione delle aziende vincitrici, sarà animato da un confronto con prestigiosi ospiti del mondo dell’imprenditoria e del marketing, arricchito da una mostra sui progetti candidati ai Corporate Heritage Awards 2023.

Il focus di questa edizione sarà sul tema della Corporate Heritage Art, ossia la valorizzazione della storia e dell’identità organizzativa attraverso l’arte in tutte le sue forme. Saranno premiate tre imprese best practice – Fondazione Piaggio, Fabbri 1905 e Strega Alberti – che da anni si impegnano con costanza e dedizione nella valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale attraverso il linguaggio universale dell’arte. Altra importante novità è l’introduzione – oltre alle 6 categorie in concorso e alla menzione speciale per la migliore strategia integrata di heritage marketing – di una nuova menzione speciale pensata per le piccole imprese che hanno attuato un’efficace strategia integrata di valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale.