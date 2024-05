Una coppia di finti coniugi. Battono la zona dell'Arenella, negli ultimi tempi si muovono a bordo di una auto Yaris, usano sempre lo stesso metodo: la truffa dello specchietto rotto, le urla per attirare l'attenzione, modi bruschi ma non da camorristi, spazientiti per il (finto) incidente e al tempo stesso concilianti in modo bonario.

In questi giorni hanno messo a segno diversi colpi, anche a danno di persone giovani, quindi diversificando la propria utenza (in genere le vittime sono anziane, ndr). Chiedono alla vittima di accostare e mostrano i segni del presunto tamponamento. Prima lui, poi lei, la finta moglie che mostra in genere alle vittime anche un cellulare rotto: uno smatphone con il display in frantumi, per dimostrare di aver subito un danneggiamento. Una messa in scena che in genere si conclude con la resa da parte della vittima del raggiro, che si vede costretta a consegnare soldi (anche se poche decine di euro, e comunque subito).

Ad essere presi di mira, quasi sempre sono automobilisti che usano il cellulare al volante, un modo per fare leva sul senso di colpa della persona che sta per essere truffata con la storia dello specchietto rotto. Diverse le denunce, indaga la Procura di Napoli.