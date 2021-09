Eurobike 2021, V-ITA Group protagonista della mobilità elettrica: le nuove creazioni

È partita ieri, 1° settembre, Eurobike. la fiera specializzata del settore della bicicletta, l’unico evento europeo che raccoglie tutti gli attori e gli addetti ai lavori del settore delle biciclette.

In occasione dell’evento, V-ITA Group ha ancora una volta sottolineato quanto l’E-bike sia ormai pronta ad assumere un ruolo importante nella V-ita dei consumatori moderni.

In mostra, oltre alla gamma iconica la casa milanese ha presentato le sue ultime due creazioni:

The One A1

L’E bike compatta e maneggevole dal grande carattere. Proposta nella versione Elegance e in quella Sport, la nuova A1, si candida a diventare il veicolo preferito per tutti coloro fanno della bici un mezzo versatile che li accompagni negli spostamenti quotidiani. Ideale in treno, in auto, in barca, in camper, non c’è occasione in cui la A1 non possa mostrare tutta la sua distintività.

Icon.e X3

La Fat Bike compatta, per chi ha bisogno di una bici comoda e maneggevole senza rinunciare però al fascino delle “Suv Bike” Icon.e, ormai oggetto di culto tra i ciclisti più giovani.

«Anche in questa occasione – spiega il Ceo, Carlo Parente - V-ITA Group ha voluto esprimere la sua presenza in maniera differente mostrando al grande pubblico, quello che è il suo vero Dna, sottolineando ancora una volta quanto la bici elettrica oggi non sia più una utility o un mezzo per gli sportivi ma un oggetto di culto, un vero e proprio status symbol, bello da “indossare” e da mostrare».

Come sempre, V-ita Group si è distinta all’interno della manifestazione per i suoi concetti espositivi. Lo stand, tecnologicamente avanzato, vuole rappresentare con video, immagini, allestimenti, tutta l’ialianità dell’azienda e le nuove tendenze del mercato, dove la qualità dei mezzi, la cura dei dettagli, l’innovazione nella scelta di materiali e finiture rendono ogni bici elettrica un vero e proprio fenomeno di costume.