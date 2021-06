Fish Campania rinnova le cariche sociali, confermato Romano presidente

Sabato 19 l’assemblea dei soci di Fish Campania ha confermato all’unanimità alla presidenza dell’associazione Daniele Romano. Il direttivo sarà composto inoltre da Rosaria Duraccio, Nicola Longo, Alessandro Parisi, Gennaro Pezzurro. I tre membri del comitato dei garanti saranno Generoso Di Benedetto, Massimo Micco, Matteo Ricciardi. Il congresso dell’associazione è stato preceduto dal lungo convegno Ripartire per una vita senza barriere, al quale hanno preso parte esponenti del mondo associativo, del terzo settore, delle istituzioni, della politica. Dare rete per garantire alle persone con disabilità i propri diritti. Questo il minimo comune denominatore dei lavori. Un concetto espresso da tutti. Un concetto già messo in pratica in questi anni grazie al lavoro portato avanti con diversi degli attori presenti al tavolo del convegno di sabato presso il Sunrise Accessible Resort. A partire da Anffas Campania, passando per l’Alleanza contro la povertà, il Forum del Terzo Settore della Campania, per finire all’Azienda dei Servizi Sociali di Atripalda.

Per ripartire per una vita senza barriere è necessario ridisegnare il welfare, che non deve essere più assistenzialistico. Le politiche sociali devono essere diverse da quelle messe in campo negli ultimi anni. La crisi sociale e sanitaria generata dalla pandemia ha rimesso in discussione il sistema di welfare messo in campo dal governo, dalla Regione, dai Comuni. È necessario mettere a sistema i servizi per garantire i diritti alle persone con disabilità, ai loro familiari e caregiver. Concetti rimarcati anche dal presidente nazionale di Fish, Vincenzo Falabella, che ha presieduto i lavori del congresso.

«Sono felice della conferma alla presidenza di Fish Campania. In questi anni abbiamo messo in campo risorse importanti per garantire i diritti delle persone con disabilità. Nel periodo della pandemia abbiamo faticato ancora di più. Ora davanti a noi si prospettano anni di lavoro per rendere le persone con disabilità indipendenti ed autonome dalla famiglia, attraverso le leggi sulla vita indipendente e sul dopo di noi. Un lavoro che dobbiamo portare avanti in sinergia con la rete sociale che ci ha accompagnato in questi anni e che si continua ad essere vicina, come hanno testimoniato i contributi al convegno di sabato», ha dichiarato il presidente di Fish Campania, Daniele Romano.