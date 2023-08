Trenitalia, nuovo collegamento diretto tra Fiumicino e Napoli con Frecciarossa

Dal 5 agosto prossimo Trenitalia avvierà un nuovo collegamento con il Frecciarossa 1000 tra l’aeroporto di Roma Fiumicino e Napoli

Il treno partirà dalla stazione di Fiumicino aeroporto alle 21:53 per arrivare a Napoli Centrale alle 23:56, con fermata a Roma Termini.

Il nuovo servizio si aggiunge al collegamento diretto in Frecciarossa che parte da Fiumicino Aeroporto alle 9:38 e arriva a Napoli alle 11:33 e a quello in direzione opposta che parte dal capoluogo campano alle 5:45 e arriva a Fiumicino Aeroporto alle 7:52.

Il servizio ha preso il via lo scorso aprile ed è destinato ai viaggiatori che raggiungono l’aeroporto di Fiumicino in Frecciarossa, con Leonardo Express o con un treno Regionale, proseguono il proprio viaggio con ITA Airways verso il network nazionale, internazionale e intercontinentale, ad eccezione dei voli verso gli USA ed Israele. La possibilità di effettuare l’accettazione presso i banchi FCO Connect è garantita a tutti i possessori di singoli biglietti Trenitalia e ITA Airways e a coloro che acquistano il biglietto combinato “treno+aereo”.

Presso i banchi di FCO Connect è possibile sia consegnare il bagaglio per chi ha fatto check-in online sia fare direttamente il check-in per chi non in possesso di boarding pass digitale.

Secondo la nota congiunta di Trenitalia, Ita Airways e Aeroporti di Roma «Dall’inaugurazione del servizio, lo scorso aprile, sino alla fine di luglio, i passeggeri che hanno svolto le operazioni di check-in ai banchi in stazione sono stati oltre 7.000, di cui 6.400 con almeno un bagaglio da stiva.

Solo nelle ultime settimane, sono stati circa 100 i passeggeri che ogni giorno hanno usufruito del servizio presso i banchi dedicati della stazione ferroviaria dell’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, dove è possibile anche consegnare direttamente il bagaglio, per poi ritirarlo presso la destinazione finale operata dalla ITA Airways».

Sul podio dei viaggiatori esteri che scelgono il biglietto combinato “treno + aereo” a pari merito, in prima posizione, Argentina e USA, seguiti dal Brasile.