Hitachi Rail, Giuseppe Marino nuovo Group Ceo

Grandi cambiamenti in Hitachi: con efficacia dal 1 aprile 2023, l’attuale group ceo Andrew Barr ricoprirà il ruolo di vice president e executive officer responsabile della strategia regionale (Emea) e president di Hitachi Europe, Ltd.

In questo nuovo ruolo, Andrew Barr sarà responsabile della crescita dei business di Hitachi nei settori della mobilità, dell'energia e del digitale in Europa.

A Andrew Barr succederà Giuseppe Marino, attuale ceo e general manager di Ansaldo Energia. In qualità di roup ceo di Hitachi Rail, la missione di Giuseppe Marino sarà di guidare il business nel raggiungimento degli obiettivi sociali, ambientali ed economici del mid term management plan di Hitachi per il 2024.

Giuseppe Marino avrà sede a Londra, quartier generale del gruppo Hitachi Rail. Riporterà ad Alistair Dormer, executive vice president green energy e mobility sector.

«Sono entusiasta di questa nuova opportunità di realizzare le ambizioni di Hitachi nel soddisfare i clienti e la società nei vari settori in cui Hitachi è presente in Europa», ha dichiarato Andrew Barr.

«Negli ultimi quattro anni come group ceo di Hitachi Rail, sono orgoglioso di aver guidato i nostri team durante la pandemia globale, realizzato l'integrazione globale del business del segnalamento, guidato la significativa espansione della nostra presenza negli Usa e in Canada e lanciato il nostro nuovo business di Smart Mobility»

«Con il suo ampio background in management internazionale e ingegneria dei trasporti, sono certo che Giuseppe saprà guidare i nostri team a rispettare gli impegni di Hitachi Rail nell'ambito del mid term management plan», ha concluso.

Giuseppe Marino vanta un ampio background in ingegneria e management internazionale e una vasta esperienza nei settori dell'automotive e dell’industria per la sicurezza tecnologica. Nel suo precedente mandato in Hitachi Rail, Giuseppe Marino ha supportato l’integrazione di AnsaldoBreda e Ansaldo Sts, guidato le consegne dell'Etr1000, il treno ad alta velocità di punta in Italia che adesso opera anche in Spagna e Francia e ha sostenuto lo sviluppo dell’eccellenza operativa dello stabilimento Hitachi Rail di Newton Aycliffe nel nord-est dell'Inghilterra.

«Sono orgoglioso di tornare in Hitachi Rail in questo momento così entusiasmante» ha dichiarato Giuseppe Marino.

«La leadership di Andrew ha portato alla crescita di Hitachi Rail negli ultimi anni e la roadmap definita nel mid term management plan è altrettanto entusiasmante. Il mio impegno sarà orientato a soddisfare i nostri clienti e la società, guidando i nostri team verso soluzioni pionieristiche più green e digitali e completando con successo l'acquisizione di Thales Ground Transportation Business», ha concluso.