HospitalitySud torna alla Stazione Marittima di Napoli mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio 2023

La quarta edizione di HospitalitySud, il salone dedicato alle forniture, ai servizi, alla formazione per l’hotellerie e l’extralberghiero, avrà luogo mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio 2023 presso la Stazione Marittima di Napoli.

HospitalitySud, ideato e organizzato dalla Leader srl, è il prestigioso appuntamento per il mondo dell’ospitalità del Centro Sud Italia, in particolare: hotel, resort, ville, dimore storiche, relais, country house, agriturismi, villaggi, camping, glamping, bed&breakfast, affittacamere, case vacanza, ostelli, spa-terme.

Le 60 Aziende presenti nel salone espositivo rappresentano numerosi settori merceologici: abbigliamento professionale; articoli di cortesia, biancheria e accessori da tavola, da letto, per bagno; branding, brand reputation, customer relationship management; certificazioni, consulenza strategica, formazione; design e complementi d’arredo per interno ed esterno; elettrodomestici, elettronica professionale e climatizzazione; food & beverage per il breakfast; gestori telefonici, telefonia fissa e mobile, impianti audiovisivi e wifi; materiali per l’edilizia; piattaforme di booking engine e cro central reservation office, revenue management; progettazione e realizzazione interni, riqualificazioni; pulizia, lavanderia e sanificazione, disinfestazione; servizi energetici, sistemi antincendio; social media marketing; tecnologie hardware e software di gestione.

Titolari, manager, personale e consulenti delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere avranno accesso gratuito al salone espositivo e ai 24 in totale con 150 relatori tra seminari di aggiornamento (protagoniste Assosistema di Confindustria e le associazioni professionali dei direttori d’albergo Ada, dei concierge Faipa “Le Chiavi D’Oro”, delle governanti Aih) e incontri professionali con gli espositori (gli Ordini degli Architetti e dei Commercialisti di Napoli, la Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Napoli e la Delegazione Campania dell’Adi Associazione per il disegno industriale rilasceranno ai loro iscritti i crediti formativi).