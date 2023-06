Libero mail non funziona, le richieste di rimborso dopo il down della posta elettronica

Enormi disagi per i cittadini che usano i servizi di posta elettronica di Libero e Virgilio: In queste ore continuano i disservizi, a meno di 6 mesi dal black-out che è durato giorni. «Devono intervenire Agcom e Antitrust, a tutela dei diritti dei cittadini». Lo afferma Assoutenti, in una nota. «Ancora una volta gli utenti che utilizzano la posta elettronica messa a disposizione dai due servizi sono vittime di gravi problemi», dichiara il vice presidente, Gabriele Melluso. «Al di là che si tratti di un down o di un intervento tecnico di manutenzione, il disagio arrecato ai cittadini è enorme, considerato che gli utenti che utilizzano la posta Libero e Virgilio sono circa 9 milioni in Italia». «Chiediamo l'intervento dell'Autorità per le comunicazioni e dell'Antitrust, affinché aprano una indagine sulla vicenda e adottino gli opportuni provvedimenti per tutelare gli interessi degli utenti», chiede Assoutenti. L'associazione ricorda che è possibile, per chi ha subito danni materiali, chiedere i risarcimenti per vie legali, rivolgendosi alle sedi locali di Assoutenti. «Speriamo che stavolta, a differenza di quanto fatto in occasione del black-out di fine gennaio, l'Antitrust sia più solerte a punire la società e difendere i diritti dei consumatori», conclude Melluso.

Aggiornamento Libero mail down

Intorno alle 13 è apparso un nuovo messaggio agli utenti di Libero mail, ecco il testo: «Nella notte tra il 13 e il 14 giugno si è svolto un intervento programmato di manutenzione evolutiva di Libero Mail, riguardante le caselle di posta e i servizi ad esse collegati.

L’intervento ha richiesto più tempo del previsto e il servizio è stato gradualmente riattivato in tarda mattinata, mentre nel primo pomeriggio tutti gli utenti hanno potuto tornare ad accedere alle proprie caselle di posta nelle loro piene funzionalità. Purtroppo nelle ultime ore si sono presentate instabilità all’infrastruttura e-mail, che ci costringono a una sospensione temporanea del servizio. I nostri tecnici stanno lavorando 24 ore su 24 per riportare il servizio alla consueta piena funzionalità nel minimo tempo possibile. Terremo aggiornati i nostri utenti in tempo reale attraverso tutti i nostri canali digitali. Ringraziamo per la pazienza e ci scusiamo per il disagio arrecato. Per ulteriori informazioni, i nostri utenti possono fare riferimento al numero 02-83 90 55 21»