Melluso a 70 anni dalla fondazione sbarca negli Usa

Presente in più di venti Paesi con oltre 2000 punti vendita, Melluso, lo storico calzaturificio napoletano, fondato dal diciassettenne Alfonso Melluso in un sottoscala del rione Sanità insieme alla zia Addolorata Anastasio e oggi una delle icone più prestigiose del Made in Italy, è pronta a volare in America, madrina la lady della moda Anna Fendi.

L'annuncio è stato dato alla Biblioteca del Senato nel corso del convegno «Una storia italiana lunga 70 anni: da Napoli in cammino per il mondo», raccontata anche in un libro «Melluso. Settanta anni di immagini iconiche» di Gaetano Manzi, che raccoglie gli scatti più significativi del fotografo salernitano sulla storia di un'azienda, ormai alla quinta generazione. Firma la prefazione il tenore Andrea Bocelli.

«Ho incontrato Alessia Melluso tramite gli eventi della Fondazione Andrea Bocelli – dice Megan Hudock, presidente di Meldock Lcc, partner americano di Melluso – frequentandoci abbiamo capito che le nostre famiglie hanno una stessa visione.

Abbiamo così siglato un accordo sulla distribuzione in esclusiva di Melluso per il Nord America e, dopo mesi di lavoro, siamo sulla buona strada per lanciare il nostro sito di e-commerce e introdurre Melluso nel mercato americano».