Le mani di Napoli, premiati i maestri artigiani della sartoria (e Bellenger)

Sono tanti i maestri artigiani premiati dall’associazione “Mani di Napoli” per la prima edizione del premio Le mani di Napoli - Saxifraga idee e fatti presso il centro congressi Federico II di via Partenope. «Il nostro riconoscimento - dicono in coro il presidente Giancarlo Maresca e il vicepresidente Damiano Annunziato - intende valorizzare le personalità che hanno contribuito con la loro arte e professionalità allo sviluppo di Napoli».

Dopo il premio speciale per Sylvain Bellenger, fino a dicembre direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, sul palco di sono alternati tutti i premiati, dal guantaio Gaetano Pellone al pantalonaio Antonio Ambrosi.

Poi l'atteso dibattito sul tema cultura e sviluppo di Napoli con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy Massimo Bitonci e il eettore dell’Università Federico II di Napoli Matteo Lorito.