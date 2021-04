Original Marines e Belen Rodriguez insieme per le special collection dedicata alla bambina

Original Marines, il brand leader nel settore childrenwear, e Belèn Rodriguez annunciano una collaborazione speciale che vedrà la presentazione di una capsule baby dedicata alla nascita di Luna Marì, la bimba di Belèn e Antonino Spinalbese, e lo sviluppo di una collezione bambina per la stagione Spring Summer 2022.

Una fortunata congiunzione di due nomi di successo, quello di Original Maarines, che da quasi 40 anni veste i bambini da 0 a 14 anni, e Belèn Rodriguez, la nota showgirl in dolce attesa, che disegnerà la nuovissima capsule newborn a disposizione di tutte le neonate negli oltre 500 store e sull’e-shop del brand dal mese di luglio.

L’accordo conferma l’esperienza nella moda kidswear di Original Marines, punto di riferimento del settore.

«Il nostro business plan procede a ritmo serrato con l’obiettivo di raggiungere i traguardi prefissati – commenta Antonio Di Vincenzo, Presidente di Original Marines -. In un mercato che cambia e si evolve in modo estremamente rapido, questo progetto di collaborazione con Belèn Rodriguez, che sono certo ci darà grandi soddisfazioni, rappresenta un ulteriore passo in avanti nel nostro percorso evolutivo».