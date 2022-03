Piastrelle, bollette e incertezza per la guerra: settore in crisi. «Costi folli per lavorare»

Forni spenti da una settimana e dipendenti in cassa integrazione. Negli stabilimenti di Saxa Gres, azienda specializzata nella produzione di gres porcellanato per arredo urbano con sede ad Anagni, in provincia di Frosinone, tutto tace da giorni. Qui i costi dell'energia e l'incertezza determinata dalla guerra in Ucraina hanno costretto il presidente Francesco Borgomeo a prendere una decisione drastica: «La bolletta del gas è aumentata del 200...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati