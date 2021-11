Reddito di cittadinanza, arriva la stretta sul lavoro: obbligo di accettare incarichi brevi

Il governo cala a terra la stretta sul Reddito di cittadinanza. Per i beneficiari attivabili che non si attivano la musica sta per cambiare: in arrivo con la legge di Bilancio tagli agli assegni e sanzioni severe nei confronti di chi dice no al lavoro. I beneficiari che rifiuteranno un impiego subiranno una decurtazione di 5 euro al mese finché non si rimboccheranno le maniche. Non solo. Potrebbero essere rivisti anche i requisiti che devono...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati